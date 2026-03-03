El Comité de Bici Urbana Guardabarros critica que la movilidad en bicicleta no se incluya en los programas electorales

El comité de Bici Urbana Guardabarros ha denunciado la falta de propuestas en materia de movilidad en bicicleta en los programas electorales de las grandes formaciones que concurren a las próximas elecciones del próximo 15 de marzo. Concluyen que “la bicicleta no constituye una categoría política reconocida en la agenda autonómica. En ninguno de los programas de las cinco principales formaciones políticas se menciona de forma explícita a la bicicleta como política pública diferenciada”. Añaden que “no se plantean redes ciclistas autonómicas, planes de infraestructuras, estrategias de integración modal ni programas específicos de financiación o planificación ciclista. Tampoco se desarrollan, salvo excepciones, propuestas estructuradas para fomentar la movilidad activa cotidiana en entornos urbanos, periurbanos o rurales de Castilla y León”.

Una omisión “contrasta con la evidencia acumulada en el ámbito europeo. Según datos de la Comisión Europea, la bicicleta genera miles de millones de euros anuales en impacto económico directo e indirecto, especialmente en sectores como el turismo, el comercio local y la industria asociada”, afirman desde Guardabarros que añade el cicloturismo como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del turismo sostenible, considerando que en Castilla y León “nos quedamos una vez más atrás”.

La ausencia de propuestas en los cinco programas electorales del PP, PSOE, IU, UPL y VOX es “aún más llamativa si se considera la posición estratégica de nuestro territorio”, aseguran explicando que Castilla y León está atravesada por grandes corredores culturales y turísticos de dimensión internacional como el Camino de Santiago, la Vía de la Plata y dos rutas de la red EuroVelo. Estos itinerarios no solo representan un valor patrimonial y cultural, sino también una oportunidad económica vinculada al cicloturismo, al desarrollo rural y a la fijación de población en el mundo rural. Sin embargo, los programas electorales de los principales partidos no abordan estas rutas con una estrategia integral de movilidad ciclista.

La movilidad sostenible aparece, en el mejor de los casos, asociada al transporte público o a la modernización tecnológica del sistema, pero no a la movilidad activa —caminar y pedalear—como eje estructural de salud pública, cohesión urbana y territorial o acción climática. Según Guardabarros, resulta preocupante que las dos formaciones políticas con mayores posibilidades de conformar gobierno en coalición, sean precisamente aquellas que menor desarrollo programático presentan en materia de movilidad sostenible integral y que ni siquiera incorporan una mención expresa a la bicicleta.

Concluyen asegurando que “la bicicleta no es solo para el verano, es una herramienta estratégica de bajo coste, alto impacto y rápida implantación. Su exclusión del debate electoral autonómico evidencia una vez más la brecha entre el discurso general sobre sostenibilidad, si es que alguna vez ha existido en nuestra comunidad, y la planificación real de un modelo de movilidad transformador. Sin políticas y planificación ciclista no hay movilidad sostenible real ni transición ecológica efectiva”. En definitiva, lamenta este colectivo con más de 30 años de experiencia en la defensa del uso de la bicicleta en Salamanca, Castilla y León “hemos vuelto a perder una oportunidad”.