El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, mejor hospital de Castilla y León y entre los 25 primeros de España

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se ha consolidado como el mejor hospital de Castilla y León y ocupa el puesto vigésimo primero en el conjunto de centros sanitarios de España, según los resultados del estudio ‘Hospitales y Servicios Clínicos con mejor Reputación de España en 2025’ de Merco Salud, presentados este lunes en Madrid, según ha recogido ICAL.

Dentro de los cincuenta primeros puestos también figuran el Hospital Río Hortega de Valladolid, en la posición 28, y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), en el puesto 50. En comparación con el año pasado, el Complejo Asistencial de Salamanca ha mejorado un puesto, el Río Hortega mantiene su posición y el HUBU sube doce puestos.

El ranking, que lideran el Hospital Universitario La Paz, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (ambos en Madrid) y el Hospital Clínic de Barcelona, incluye también al Clínico de Valladolid, en el puesto 67 (sube tres posiciones), y al Complejo Asistencial Universitario de León, que pasa del puesto 37 al 85.

Tal y como recoge ICAL, Merco Salud es un estudio independiente que analiza la reputación de los hospitales españoles a partir de la valoración de distintos actores del sistema sanitario: médicos especialistas y de atención primaria, enfermeros, gerentes hospitalarios, directivos de empresas farmacéuticas, responsables de asociaciones de pacientes, periodistas de información sanitaria y más de 145 servicios clínicos.

Entre los hospitales públicos mejor valorados, tras los tres primeros se sitúan el 12 de Octubre, Vall d’Hebron, La Fe, Ramón y Cajal, Virgen del Rocío, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro.