Complicidad de la reina Letizia con los salmantinos: “Qué guapa eres. ¡Viva la reina!”

La reina Letizia ha vuelto a ser recibida en Salamanca con vítores en su visita este martes a Salamanca con motivo del World Cancer Research Day ‘Cancer Research Needs All’, un acto internacional que pone el foco en el papel fundamental de la participación de los pacientes en la investigación oncológica y reúne a decenas de expertos.

La llegada de doña Letizia ha contado con la presencia de decenas de personas que han acudido a su llegada y que han contado con la complicidad de la reina, que se ha saltado por un momento el protocolo para acercarse a saludar al público que ha respondido con un “Qué guapa eres”.

Después, una vez que ya ha acudido a saludar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el público ha respondido con un “Viva la reina”, demostrando una vez más que en Salamanca guarda muchos adeptos.