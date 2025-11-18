La compraventa de viviendas crece un 10,9 % en Salamanca en septiembre, por encima de la media regional y nacional

La provincia de Salamanca registró en septiembre un incremento del 10,9% en la compraventa de viviendas, con 386 operaciones inscritas en los registros de la propiedad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) difundidos por la Agencia Ical. El crecimiento salmantino supera tanto el avance medio de Castilla y León (8%) como el del conjunto de España, situado en 3,8%.

El comportamiento del mercado inmobiliario en Salamanca se situó entre los más dinámicos de la Comunidad, solo por detrás del fuerte repunte de Zamora (60,3%), Soria (36,2%) y Burgos (16,2%). En el extremo contrario, Segovia y Valladolid fueron las únicas provincias que registraron descensos, del 16,6% y del 2,5%, respectivamente.

En el conjunto autonómico, Castilla y León contabilizó en septiembre 3.101 operaciones, quinto mayor incremento del país, mientras que a nivel nacional se registraron 63.794 transmisiones. La Comunidad sumó 513 compraventas de vivienda nueva y 2.588 de segunda mano; y 2.840 viviendas libres frente a 261 protegidas.

Respecto al total de fincas transmitidas, en Castilla y León se inscribieron 15.943 operaciones, un 4,7% menos que un año antes, frente al retroceso del 2% registrado en el conjunto del país.

Con estos datos, Salamanca consolida su tendencia al alza en un mercado inmobiliario autonómico que, pese a las desigualdades por provincias, mantiene un comportamiento más favorable que la media estatal.