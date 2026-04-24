La compraventa de viviendas crece un 2,3% en Salamanca pese a la caída regional

Salamanca se desmarca de la caída generalizada del sector inmobiliario en Castilla y León al cerrar los dos primeros meses del año con una tendencia positiva. Mientras que la media autonómica refleja un enfriamiento del mercado, la provincia salmantina ha logrado registrar un incremento del 2,3 por ciento en la compraventa de viviendas, alcanzando un total de 757 operaciones. Este dato sitúa a Salamanca como uno de los pocos motores de crecimiento en la región, contrastando con los notables descensos sufridos en otras provincias de peso como Valladolid o Burgos.

A nivel autonómico, el escenario es sensiblemente distinto. Según la estadística de transmisiones de la propiedad publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas en Castilla y León descendió un 3,3 por ciento en el arranque del año, con un total de 5.608 operaciones. Este retroceso ha sido especialmente acusado en el segmento de la vivienda nueva, que se desplomó un 11,9 por ciento, mientras que la vivienda usada mostró una mayor resiliencia con una caída mucho más moderada del 1,6 por ciento.

En cuanto a la tipología de los inmuebles, la vivienda libre sigue siendo la opción mayoritaria para los compradores frente a la protegida, aunque ambas han experimentado retrocesos en el conjunto de la Comunidad. Además de las compraventas, el mercado inmobiliario regional ha estado marcado por la transmisión de más de 2.000 viviendas a través de herencias y cerca de 200 por donación, cifras que, en términos generales, también han experimentado una tendencia a la baja respecto al mismo periodo del año anterior.

A pesar de este contexto de contracción regional, la provincia charra se une a Ávila, Palencia y Segovia en el grupo de territorios que consiguen mantener el signo positivo en un año en el que el volumen total de propiedades transmitidas en Castilla y León ha caído un 3,6 por ciento. Curiosamente, frente al descenso de lo urbano, el sector rústico sí ha mostrado un fuerte dinamismo en la Comunidad, con un crecimiento del 14,4 por ciento en la transmisión de fincas.