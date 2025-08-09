La compraventa de viviendas en Salamanca aumenta el doble cinco años después y se sitúa muy por encima de la media nacional

Mucho se ha hablado durante los últimos años sobre la compraventa de viviendas en España, donde cada vez los jóvenes tienen menos medios para garantizar un lugar en el que vivir en propiedad. A pesar de ello, muchas personas aún pueden permitirse adquirir estos bienes, y así lo demuestran los datos que se han publicado recientemente a través del Instituto Nacional de Estadística.

Primeramente, cabe destacar que en el conjunto de España la subida ha sido bastante mayor que en Salamanca en cuanto a la compra de fincas, incrementado en el territorio nacional un 9,8 por ciento el número de las mismas transmitidas durante el mes de junio de un año a otro, de 2024 a 2025, teniendo en la región charra un aumento único del dos por ciento, pasando de las 1.895 registradas el pasado año hasta las 1.933. A pesar del aumento, lejos quedan los datos del resto de la nación, lo que podría indicar el temor a querer estabilizar una vida en cualquiera de las provincias de Castilla y León.

Muy diferente es lo que ocurre en el número de viviendas sin contar que sean fincas, donde el aumento de Salamanca ha sido del 37,3 por ciento de un año a otro, casi el doble de lo ocurrido en España, donde el aumento interanual ha sido del 17 por ciento. Eso sí, la mayoría de viviendas transmitidas han sido en zonas urbanas, con un 87,8 por ciento en las mismas y tan solo un 12,2 en el ámbito rural.

Los datos, además, hablan por sí solos, y es que en el ámbito rural el descenso ha sido muy pronunciado, pasando de las fincas transmitidas de 2024 de 899 a tan solo 678, un 24,6 por ciento menos de un año a otro en la ‘España vaciada’, lo que indicarían factores que se vienen dando durante los últimos años como el miedo a vivir en el campo o tener, básicamente, cualquier tipo de actividad importante lejos del centro neurálgico de Salamanca.

Al aumentar la compraventa de fincas en datos generales, y disminuir tanto en el ámbito rural, los datos del entorno urbano son muy positivos, incrementado de 996 en el mes de junio de 2024 hasta los 1.255 durante el año 2.025, números muy positivos para Salamanca que deja al campo malherido y con cada vez menos habitantes.

El aumento con respecto a las viviendas que se han comprado en Salamanca ha sido mucho mayor, donde la variación anual ha sido del 37,3 por ciento, pasando de 482 hasta las 662, datos muy positivos para la capital del Tormes y comarca. En cuanto a las viviendas rurales, todo cambia por completo, donde se ha pasado en junio de 2024 a 2025 de las 541 a las 417, un 22,9 por ciento menos.

Los datos en su conjunto cambian por completo si comparamos el año de la pandemia con el actual 2025, donde se pasó de las 1.045 fincas urbanas y rústicas a las 1.933, un aumento de casi el 100 por ciento donde el Covid-19 fue un factor clave para saber lo que estaba ocurriendo en el mercado inmobiliario de Salamanca y del conjunto del territorio nacional.

2021 fue un año de cambios totales, con datos muy por encima de los 2025. En comparativa, hace cuatro años fueron un total de 1.945 viviendas transmitidas, 12 más que las de este año durante el mes de junio. La posible causa fue la reapertura post-pandemia, donde hubo un gran repunte en las transmisiones de las mismas donde miles de personas decidieron, o bien invertir, o adquirir una casa en propiedad.

Tres años antes, volvieron a desplomarse los datos en el sexto mes del año donde, al normalizarse la situación dos años después, y sumando las ventas del año anterior, tan solo se dieron 1.657 transmisiones de viviendas. Los dos años siguientes, tanto 2023 y 2024, aumentaron progresivamente con 1.765 y 1.895, estabilizando esta subida con respecto a los ‘junios’ anteriores.

Entre 2023 y 2025 el crecimiento fue moderado pero se sostuvo interanualmente, donde adquirir viviendas como segundas residencias, dejar atrás el alquiler o buscar sitios donde teletrabajar hicieron que el repunte se dejase notar tanto en Salamanca como en el resto de la provincia.

Como se pueden apreciar en los datos de los último cinco años, tanto el efecto rebote de 2020 a 2021, tras el confinamiento, el gran ajuste que hubo en 2022, como se llegó a corregir el propio mercado entre los años 2023 y 2024 y, por supuesto, la vuelta de la ciudadanía al interés de adquirir viviendas, han hecho que con los años los números mejoren, sobre todo en las áreas urbanas.

De este modo, la compraventa de viviendas que se sitúa al alza en el mes de junio, donde cada vez se ha estabilizado de forma progresiva tras la gran crisis mundial vivida en 2020, que hizo que aumentara el temor de arriesgar comprando algún tipo de finca o vivienda tanto en las ciudades como en los pueblos de la provincia salmantina.