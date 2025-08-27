Compromiso para mediar ante la precariedad en el sector aéreo de emergencias: cuatro helicópteros afectados en Salamanca

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha abordado junto a SLTA, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, la precariedad que arrastra el sector y que afectaría a Salamanca en tres de los helicópteros de extinción de incendios y uno del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el que más opera de toda la región.

El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha mostrado su disposición para mediar en la mesa sectorial con las empresas y patronal, así cumplir con la ley mejorando las condiciones laborales de miles de profesionales que arriesgan su vida realizando servicios esenciales.

De este modo, y como publicó SALAMANCA24HORAS, el SLTA denunció la situación existente entre los propios trabajadores en donde había “jornadas interminables, horas extraordinarias forzosas, dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, y la vulneración del derecho a la desconexión digital”.

Del mismo modo, el propio sindicato ha explicado que está situación pretende mejorar la salud física y anímica de los trabajadores, garantizando de este modo la seguridad operativa de todos los servicios.