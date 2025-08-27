Compromiso para mediar ante la precariedad en el sector aéreo de emergencias: cuatro helicópteros afectados en Salamanca

El SLTA ha denunciado jornadas abusivas y vulneración de derechos laborales, ante una situación que afecta a tres helicópteros de extinción de incendios y uno del 1-1-2 en Salamanca

Helicoptero burgos
Helicoptero burgos

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha abordado junto a SLTA, el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos, la precariedad que arrastra el sector y que afectaría a Salamanca en tres de los helicópteros de extinción de incendios y uno del Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, el que más opera de toda la región.

El Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, ha mostrado su disposición para mediar en la mesa sectorial con las empresas y patronal, así cumplir con la ley mejorando las condiciones laborales de miles de profesionales que arriesgan su vida realizando servicios esenciales.

De este modo, y como publicó SALAMANCA24HORAS, el SLTA denunció la situación existente entre los propios trabajadores en donde había “jornadas interminables, horas extraordinarias forzosas, dificultades para conciliar la vida familiar y laboral, y la vulneración del derecho a la desconexión digital”.

Del mismo modo, el propio sindicato ha explicado que está situación pretende mejorar la salud física y anímica de los trabajadores, garantizando de este modo la seguridad operativa de todos los servicios.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats