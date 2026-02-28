La comunidad iraní en Salamanca ve con esperanza la "ayuda militar" de EEUU e Israel: "Nos da más miedo el régimen ayatolá que la guerra"

Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva aérea contra Irán durante este sábado, 28 de febrero, para acabar con el régimen de los ayatolás. La comunidad iraní en Salamanca percibe esta intervención como una "ayuda militar" más que como un ataque. "Decimos 'no a la guerra' y a la intervención, pero tenemos que ser realistas. Es la única opción para alcanzar la democracia", reconoce Majedeh Bozorgi.

El pueblo iraní se levantó el 28 de diciembre contra un régimen que, desde hace años, "ha decidido que con una guerra puede permanacer más tiempo en el poder". Miles de manifestantes fueron masacrados y otros tantos encarcelados. "Los ayatolás sacrifican a su propia gente. Tenemos ejecuciones masivas y están atacando a otros países árabes", añade.

Majedeh Bozorgi aún no ha podido contactar con su familia en Irán, pero ha visto vídeos de estudiantes y otros compatriotas alegres ante la ofensiva extranjera. "Saben que los objetivos de Estados Unidos y de Israel son las unidades militares. No debemos olvidar que el pueblo iraní es pacífico y está cansado de tanta injusticia y violencia. Nos da más miedo el régimen ayatolá que la guerra", sentencia.

También reconoce que los iraníes llevan tiempo preparados para la guerra y que se habían organizado para la misma haciendo acopio de comida y evitando salir a la calle. "La comunidad internacional debe escuchar al pueblo, víctima de una de las peores dictaduras que existen en el mundo". Atrás quedan los años 70, cuando Irán era un país occidental avanzado. "Desde 1979 estamos en la oscuridad, en la noche", concluye.