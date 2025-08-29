Conceden una subvención a Salamanca de un millón de euros para la rehabilitación de viviendas

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (E.P.E. PMVU), ha lanzado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con un millón de euros para apoyar la rehabilitación de edificios de uso residencial. La resolución, firmada el 19 de agosto de 2025, contempla ayudas dirigidas tanto a comunidades de propietarios como a propietarios de viviendas unifamiliares.

El objetivo es impulsar actuaciones que mejoren la seguridad y la habitabilidad del parque inmobiliario de la ciudad. Entre las obras subvencionables se incluyen la retirada de elementos con amianto, la mejora de la accesibilidad en portales y zonas comunes, así como trabajos de conservación complementarios en viviendas colectivas y unifamiliares. Una condición clave es que los proyectos se hayan iniciado a partir del 1 de marzo de 2022.

Las ayudas se concederán bajo el régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las solicitudes serán evaluadas y priorizadas en función de criterios previamente establecidos en las bases reguladoras. Estas bases fueron aprobadas el pasado 25 de junio y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca el 9 de julio.

El plazo de solicitud es de dos meses desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, realizada este 29 de agosto. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica mediante los modelos oficiales, salvo en casos excepcionales que permitan la entrega presencial.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la rehabilitación urbana y la mejora de la calidad de vida en Salamanca.