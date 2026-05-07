La concentración en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca provocará estos cortes de tráfico el domingo 10 de mayo

La concentración en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca que tendrá lugar el próximo domingo 10 de mayo, a las 12:00 horas, en la plaza de los Bandos, provocará varios cortes de tráfico en la capital salmantina a partir de las 10:00 horas.

Será a partir de las 10 de la mañana cuando ya se corte el paso a vehículos en la calle Santa Teresa, que estará cerrada hasta el fin de la concentración. También se prohibirá aparcar en la calle Santa Teresa y en la plaza de los Bandos desde las 8 de la mañana.

El acceso de residentes a las calles Rector Tovar y Rector Lucena se realizará a través de la calle Gran Vía, calle Correhuela, calle el Aire, plaza Santa Eulalia, calle Deán Polo Benito, calle Vázquez Coronado, calle Rector Tovar y calle Rector Lucena. La salida se realizará por la calle Rector Lucena, calle Rector Tovar, calle Vázquez Coronado, calle Padilleros, plaza del Campillo y avenida de Mirat.

El acceso a residentes a la calle Especias se realizará por la Gran Vía, calle Correhuela, calle el Aire, plaza Santa Eulalia, calle Deán Polo Benito, calle Toro, plaza Liceo, calle Especias. La salida se realizará por la calle Especias, plaza del Liceo, calle Toro, calle Vázquez Coronado, calle Padilleros, plaza del Campillo y avenida Mirat.

Y, el acceso al parking Lemans se realizará por la calle Condes de Crespo Rascón, calle Cuesta del Carmen, calle Íscar Peyra, calle Peña Primera (la salida del mismo no se verá modificada).