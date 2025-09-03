El concierto de Europe en Salamanca moviliza a fans internacionales que preparan flotas de autobuses

Como era de esperar, uno de los grandes reclamos por las Ferias y Fiestas 2025 será el concierto de la banda Europe, donde grupos de fans venidos de fuera de España están organizando itinerarios para llegar a la capital del Tormes y ver a su grupo favorito en uno de los mejores marcos, la Plaza Mayor de Salamanca.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, las agencias de viajes están trabajando para que diferentes autobuses internacionales lleguen hasta la localidad charra, organizando itinerarios para alojarse en la ciudad y así desplazarse hasta la capital para disfrutar de Europe.

Asimismo, se trata de grupos de fans que recorren España y Europa, y nunca mejor dicho, para ver en primera persona al grupo, algo que ya han disfrutado en otras ciudades como Oviedo y Murcia, y que esperan expectantes al concierto de las Fiestas para sumar otro ‘check’ a la extensa lista.

De este modo, las Ferias y Fiestas dejan claro que siguen siendo un gran reclamo para los turistas nacionales e internacionales, con sus conciertos y las diferentes actividades que tendrán lugar en la capital del Tormes.