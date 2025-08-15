Salamanca disfrutará de un Concierto de Zarzuela en los Jardines de Santo Domingo este sábado

El programa de conciertos del Ayuntamiento de Salamanca en los Jardines de Santo Domingo continúa este sábado con un recital lírico instrumental dedicado a la zarzuela. El evento, que forma parte de la programación Salamanca Plazas y Patios, dará comienzo a las 22:30 horas y tendrá acceso libre hasta completar aforo.

El concierto estará a cargo del aclamado dúo formado por el trombonista Muñoz Cañivano y el pianista Aránega Rivas. La propuesta del dúo es mostrar una selección estética de obras de zarzuela con un enfoque diferente, donde la partitura, despojada del peso dramático del libreto, adquiere una nueva dimensión interpretativa desde el punto de vista camerístico y musical.

Los asistentes podrán disfrutar de una selección de obras de los más destacados compositores españoles del género, como Federico Chueca, Federico Moreno Torroba, Jacinto Guerrero, José Serrano, Pablo Luna, Amadeo Vives o Pablo Sorozábal.

Con catorce años de trayectoria, el dúo ha sido aclamado en escenarios de Andalucía, Extremadura, Galicia, Valencia y Castilla y León. Su espectáculo se caracteriza por la brillantez y vitalidad de sus interpretaciones, mostrando un meticuloso trabajo en el estilo, el conjunto sonoro y una técnica exuberante.