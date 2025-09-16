Conciertos de pago en La Aldehuela para "posicionar a Salamanca en el mapa del turismo musical"

Año tras año, la Plaza Mayor acoge los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca, convirtiéndose en el "punto neurálgico" de las mismas, según ha destacado Carmen Seguín, la concejala de Festejos. Esto "no está reñido" con que el Ayuntamiento esté trabajando en promover La Aldehuela "como un espacio en el que diversificar la apuesta cultural y posicionar a Salamanca en el mapa del turismo musical".

España es líder junto a Reuno Unido en turistas musicales. "Tenemos toda la capacidad de formar parte de ese circuito. La Aldehuela se confirma como un espacio muy cualificado para albergar conciertos de pago", ha subrayado. La última actuación que ha acogido el recinto ha sido la de la orquesta Panorama durante las fiestas de San Juan de Sahagún, que congregó a más de 20.000 personas.

De programarse algún concierto durante las fiestas de la ciudad, se respondería a la demanda de la Asociación Provincial de Feriantes de Salamanca (ASFERSA). Su presidente, Ángel Lerma, reconoció en una entrevista a este medio que echaba en falta que La Aldehuela acogiera otras actividades para dar un impulso a las Ferias y atraer más público: "Necesitamos un empujón. Son unos veinte días para que la gente vaya. Antes bajaban seis veces, ahora una porque no le incentiva nada. Los críos están hartos de montar en máquinas de centros comerciales".