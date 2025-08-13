Concluyen las obras de renovación de la plaza de San Román

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, visita la conclusión de las obras de renovación de la plaza de San Román

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado por concluidas las obras de renovación de la plaza de San Román Ayuntamiento de Salamanca las cuales, han contado una inversión de 144.033 euros, cofinanciado al 33% por el Consistorio.

Con la pretensión de reducir el efecto calor, puesto que la disposición anterior de la plaza contaba con exceso de pavimento que complicaba la isla de calor, se ha previsto la plantación de un pequeño jardín que contará con seis árboles, junto con arbustivas tipo tapizante.

Fernando Carabias, concejal de Fomento, ha reseñado que el cambio de losas "facilitan una mayor accesibilidad para las personas con discapacidad o movilidad reducida en lugar de los antiguos adoquines de granito”.

El concejal de Fomento, Fernando Carabias, visita la conclusión de las obras de renovación de la plaza de San Román

Asimismo, se ha colocado una bancada corrida que cuenta con respaldo todo ello con el objetivo, ha apuntado Carabias, de que la plaza se convierta en un lugar de encuentro y un sitio cómodo, no únicamente un enclave de paso.

En lo que a la iluminación de la plaza se refiere, también ha sido renovada -al igual que la distribución de la red de agua-. La incorporación de tecnología led permitirá un mayor ahorro en materia energética.

Por otro lado, y en esta misma línea, el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado el proyecto para renovar 234 luminarias de 21 calles del barrio de San Vicente para avanzar en la eficiencia energética y, al mismo tiempo, mejorar la accesibilidad al eliminar los soportes que sustentan algunas de las actuales.