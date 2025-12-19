El concurso de traslados llena los centros de salud de la provincia de Salamanca, pero la capital no logra atraer personal sanitario

El Boletín Oficial de Castilla y León ya ha publicado la lista definitiva del personal estatutario del concurso de traslados abierto y permanente en los diferentes centros de salud, así como en las instituciones sanitarias de la Gerencia de Salud regional, con plazas cubiertas en el entorno rural pero con una capital del Tormes que no atrae a los profesionales sanitarios.

Medicina familiar

En cuanto a los médicos de familia que atenderán en cada uno de los centros de salud de la provincia de Salamanca, se han cubierto las plazas de Garrido Norte, Sancti-Spíritus, Universidad-Centro, San Juan, San Bernardo-Oeste, Alba de Tormes, Calzada de Valdunciel, Linares de Riofrío, Santa Marta de Tormes, Fuente de San Esteban, Ledesma, Guijuelo, Pedrosillo el Ralo, Peñaranda, Periurbana Norte y Periurbana Sur, en muchas de ellas ofertando una plaza.

Eso sí, otros centros de salud de la provincia como Ciudad Rodrigo, Garrido Sur, Alamedilla, Béjar, Vitigudino, La Alberca, Aldeadávila de la Ribera, Fuenteguinaldo y Lumbrales no han conseguido llenar sus plazas con personal estatutario pero sí añaden facultativos en esta especialidad. Por otro lado, centros como La Alberca, Fuenteguinaldo, Miranda del Castañar y Robleda no han cubierto estas plazas.

Grandes núcleos como Béjar o Ciudad Rodrigo no han logrado completar las ofertas ofrecidas o bien por jubilación o por plazas vacantes, con dos de tres en la primera de ellas y seis de siete en la segunda de ellas.

En cuanto a la capital del Tormes y en lo que respecta a las plazas de área, no se han logrado cubrir en su mayoría, ofertando un total de 45, adjudicándose provisionalmente cuatro de ellas y cubriéndose, únicamente, dos.

Enfermería

La enfermería en el entorno rural se ha cubierto en su totalidad con todos los municipios garantizando este servicio. De este modo, Guijuelo, Ciudad Rodrigo, Miranda del Castañar, Fuentes de Oñoro, Fuenteguinaldo, Aldeadávila se la Ribera, San Bernardo-Oeste, Garrido Norte, Garrido Sur, La Alberca, Linares, Periurbana Norte, Periurbana Sur, Peñaranda de Bracamonte, Pizarrales, Robleda, San José, Tejares, San Juan, Béjar, Capuchinos, Santa Marta, Matilla de los Caños, Fuente de San Esteban, Pedrosillo el Ralo y la plaza de apoyo.

Por otro lado, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca no ha llamado la atención con 174 plazas ofertadas, 31 adjudicadas de manera provisional y únicamente 24 de forma definitiva.

TCAES

En cuanto a los y las técnicos de cuidados auxiliares de enfermería se han cubierto las plazas de San Bernardo-Oeste, San José, Guijuelo y la plaza de área, mientras que en el hospital de Salamanca únicamente ha habido un total de dos de 99 plazas. En un principio y de manera provisional se adjudicaron 12 de 99 en el CAUSA.

Especialidades y otros puestos

A pesar de que de manera provisional se habían cubierto diferentes plazas, en la lista definitiva del BOCYL es totalmente diferente. En anatomía patológica, anestesiología y reanimación, angiología y cirugía vascular, cardiología, cirugía general y de aparato digestivo, dermatología, hematología, medicina física y rehabilitación, neumología, obstetricia, oftalmología, médicos de urgencias y pediatría y sus áreas específicas se han logrado cubrir.

Otras que no han logrado llenar sus plazas de manera definitiva pero sí parcialmente han sido cirugía cardiovascular (1/2), fisiología clínica (1/6), psiquiatría (2/4), médico de admisión (1/2), psiquiatría (2/4) y odontología (1/3).

En cuanto a los técnicos sanitarios, únicamente se ha cubierto una de 34 plazas como oficial de mantenimiento, una en técnicos en imagen, otra en técnico en laboratoria y otra en técnico de alojamiento en el hospital de Salamanca.