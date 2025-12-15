Varios conductores son sometidos a controles de alcoholemia de cara a la nueva campaña de la DGT previa a la Navidad

Control de alcohol y drogas realizado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la carretera del Helmántico

Varios conductores han sido sometidos a los controles de alcoholemia que se han realizado en la mañana de este lunes, con motivo del inicio de la nueva campaña de vigilancia de drogas y alcohol, que se extenderá hasta el próximo domingo 21 de diciembre en Salamanca.

El objetivo de esta campaña es el que indica su propio lema: “¡Solo cero tiene cero consecuencias!”.

Miguel Moreno, jefe provincial de tráfico, ha insistido en que, pese a que esta campaña está establecida entre el 15 y el 21 de diciembre y la semana previa a las fiestas navideñas, los controles de tráfico estarán presentes durante todo el periodo de Navidad, igual que a lo largo de todo el año. Moreno también ha relatado que los conductores están cada vez más concienciados en que no hay que consumir alcohol si se va a coger el coche: “Los estudios demuestran que hace 10 años teníamos el 7% de fallecidos frente al 1% de ahora". Sin embargo, matiza que “el alcohol sigue siendo un reto que sigue ahí”.

Al descender la tasa de alcohol es más fácil dar positivo, aunque Moreno insiste en que “la única tasa segura es la tasa cero” y recuerda que cualquiera tasa incluso por debajo de la legal “es peligroso” porque altera la capacidad de conducción.

La Subdelegada del Gobierno informa sobre la campaña especial de la DGT de control y vigilancia sobre consumo de drogas y alcohol por los conductores | Andrea Mateos

La subdelegada del Gobierno, Rosa López también ha estado presente en este dispositivo que ha montado la Guardia Civil de Tráfico en la mañana de este lunes en la rotonda anterior al Estadio del Helmántico. Ante los medios de comunicación, López ha destacado que el alcohol es “el factor de riesgo más importante después de la distracción y junto con las drogas de abuso”. Señalando que el año pasado en 2024 casi la mitad de los conductores fallecidos dieron positivo en alcohol y drogas en sus organismos.

En lo que llevamos de año se han realizado 90 mil pruebas de alcoholemia por los agentes de Tráfico. Pruebas que se realizan completamente al azar en el caso de los test de alcohol, siendo un proceso más selectivo en el de drogas. En ambos casos, la perspicacia de los agentes es clave para determinar qué conductor será parado en un control.

Campaña especial de la DGT de control y vigilancia sobre consumo de drogas y alcohol por los conductores | Andrea Mateos

En las pruebas realizados esta mañana, durante la presencia de los medios de comunicación, no ha dado positivo ningún conductor, aunque en este mismo lugar esta pasada noche dieron dos. Todos los conductores se han mostrado concienciados con esta campaña y algunos han expresado la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que se encontraban en horario laboral y otros porque estaban de viaje. Todos han recibido con gratitud la información sobre los efectos del alcohol y las drogas entregado por la propia subdelegada del gobierno.