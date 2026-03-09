Conferencias, exposiciones, visitas guiadas y talleres que ensalzan el papel de la mujer: programación para marzo por el 8M en Salamanca

Pilar Rodríguez, presidenta de 'Porsiete', María Ángeles Almeida, investigadora científica y profesora de la Universidad de Salamanca, y Elena Salamanca, periodista, son las tres mujeres a las que Salamanca rendirá homenaje este año con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las tres son mujeres con una destacada trayectoria profesional y ligadas a esta ciudad, principal motivo por el que el Ayuntamiento de Salamanca ha quedido tener este detalles con ellas en esta gala que como cada año se celebra en el Teatro Liceo, y que en esta ocasión tendrá lugar a las 18:30 horas de este lunes.

A mayores y como parte de la programación por el 8M para el mes de marzo, el Ayuntamiento ha preparado varios eventos culturales que giran en torno a la mujer.

El 12 de marzo, a las 20:00 horas, se presenta la novela 'La magia del verano' de la autora Raquel López Merchán. Un acto que inaugura la programación en la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor'. Un día después, el día 13, en el mismo lugar, se acogerá la segunda sesión del Aula de Mujer y Ciencia Ciudadana, impulsada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) en colaboración con la Universidad de Salamanca, y que busca "acercar la cultura científica a las mujeres de la ciudad, crear espacios de diálogo y visibilizar el trabajo de investigadoras y tecnólogas de referencia". La ponente será Cristina Petisco Rodríguez, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, que hablará sobre la 'Alimentación, actividad física y salud: claves para la mujer activa'.

El 20 de marzo hay programada otra charla, que en este caso busca reforzar el equilibrio físico y emocional en un entorno de confianza, impartido por la Asociación Salud Mental en Salamanca, a las 11:00 horas en la Casa de la Mujer.

En el mes de marzo se puede visitar en el Museo de la Automoción la exposición 'Mujeres y automoción. Un viaje compartido hacia la igualdad' que destaca la invención de los primeros motores de combustión donde la mujer ha sido una protagonista activa. Otra exposición está abierta al público en la Fonda Veracruz: ‘Ancestras / Maestras’, de Rocío Lucas, un proyecto artístico y de investigación que recupera y visibiliza a mujeres creadoras, principalmente del siglo XX, a través de más de 130 retratos intervenidos con elementos de la naturaleza.

Siguen en pie también los los talleres de autodefensa para mujeres impartidos por agentes de la Policía Local de Salamanca, el 18, 19, 25 y 26 de marzo de 18:30 a 20:00 horas; y el taller ‘Vínculos en movimiento: yoga familiar’ el 10 de marzo, de 16:30 a 17:30 horas para personas adultas con menores a cargo de entre 2 y 5 años, y de 17:45 a 18:45 horas para personas adultas con menores a cargo de entre 6 y 11 años. También continúa la asesoría individual sobre el manejo de smartphone en la Casa de la Mujer el 16, 23 y 30 de marzo de 12:00 a 14:00 horas.

Todos los miércoles hasta el 25 de marzo, de 16:15 a 18:15 horas en la Casa de la Mujer, se desarrolla el taller ‘Empoderamiento femenino: actívate y triunfa’.

Continúa también el club de lectura ‘Caperucita en Salamanca’, un guiño a la obra de Carmen Martín Gaite, con una sesión programada para el 24 de marzo de 12:30 a 13:30 y de 18:00 a 19:00 horas.

Se necesita inscripción para las actividades que tengan lugar en la Casa de la Mujer a través de la página web del Ayuntamiento de Salamanca; también para las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' a través del siguiente enlace.