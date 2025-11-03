Conferencias y mesas redondas para dar una mayor visibilidad a la labor de las asociaciones en los barrios de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el diseño colaborativo del futuro de la ciudad. Con el objetivo de destacar la esencial labor de las asociaciones de vecinos y otras entidades de participación, se celebrará el cuarto Encuentro de Participación Local este martes 5 de noviembre.

La jornada tendrá lugar en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados y servirá como plataforma para el intercambio de experiencias exitosas y para fomentar la colaboración activa en los diferentes barrios de Salamanca.

El encuentro arrancará a las 17:30 horas con la bienvenida oficial a cargo de Roberto Martín, concejal de Participación Social y Voluntariado. A continuación, la jornada contará con la valiosa aportación de destacados expertos en participación y acción social: Víctor Ventosa, fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, quien compartirá experiencias de participación exitosa, y Argimiro Pérez Estévez, secretario del Defensor del Mayor.

IV ENCUENTRO PARTIPACION LOCAL | Ayuntamiento de Salamanca

A las 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de actividades organizadas por la Policía Local de Salamanca. Tras una pausa para el café, el evento culminará a partir de las 19:00 horas con una mesa redonda que reunirá a diversas voces representativas del tejido asociativo salmantino: representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa); la Asociación de Vecinos Puentelave; la Asociación Colectivo Khora; y la Asociación a Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.