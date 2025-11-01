Confianza en que la nueva Ley de Atención a las Víctimas de Violencia de Género se aprobará antes de finalizar el año

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, expresó hoy su confianza en que la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género quede aprobada antes de que finalice el año. Pese a que solo restan dos plenos ordinarios en las Cortes, uno en noviembre y otro en diciembre, Blanco afirmó que la tramitación parlamentaria “está muy avanzada”.

Durante la firma del protocolo de colaboración con la Fundación Empresa Familiar para impulsar el Programa FP Steam Mujer Castilla y León, la vicepresidenta explicó que la ponencia de la ley continúa su trabajo, aunque reconoció no conocer cuántas sesiones restan en la Comisión.

La norma, destinada a reforzar la protección y atención integral a las víctimas, superó en marzo la fase de enmiendas al articulado, que ya han sido debatidas y están pendientes de dictamen. Este será el último paso antes de su elevación al Pleno para su aprobación definitiva.

Blanco subrayó que la Junta mantiene su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia de género, y confió en que el consenso político permita sacar adelante la ley en las próximas semanas.