Confirmado el calendario comercial de 2026: diez domingos y festivos de apertura autorizada en Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves la orden que establece de forma definitiva el calendario de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos comerciales de la Comunidad durante el año 2026. En total, se han fijado diez jornadas comerciales excepcionales, siguiendo lo acordado en el Consejo de Comercio de Castilla y León el pasado 1 de octubre.

Estas diez fechas clave se han seleccionado buscando maximizar el atractivo comercial y coincidir con periodos de alta demanda, como el inicio de las rebajas y las campañas de Navidad.

El calendario de apertura autorizada para 2026 es el siguiente:

4 de enero. Domingo. Campaña de Navidad

11 de enero. Domingo. Inicio de las rebajas de invierno

2 de abril. Jueves. Semana Santa (Jueves Santo)

28 de junio. Domingo. Inicio del periodo de rebajas de verano

5 de julio. Domingo. Periodo de rebajas de verano

15 de agosto. Sábado. Festividad de la Asunción

8 de diciembre. Martes. Campaña de Navidad

13 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad

20 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad

27 de diciembre. Domingo. Campaña de Navidad

La Consejería competente en materia de comercio cumple así con lo estipulado en el Decreto 82/2006, que desarrolla la Ley de Comercio de Castilla y León y que obliga a fijar anualmente un mínimo de diez domingos y festivos de apertura autorizada, priorizando el atractivo comercial de esos días para los consumidores.