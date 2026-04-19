Conoce a los premiados en la Galería Urbana del Barrio del Oeste 2026

Entrega de premios de la XVI Galería Urbana del Barrio del Oeste

Tras días de espera, el Barrio del Oeste ya conoce a sus ganadores en la Galería Urbana celebrada durante este 2026. De las diez obras que han estado trabajando durante estos días, solo dos podían alzarse con los máximos galardones.

Por un lado, el primer premio ha sido para Juan Navarro con su obra ‘Adapta tu salto, abraza el cambio y encuentra tu charco’, donde el artista se llevará 1.000 euros que se irán directamente a la capital de España, procedencia del artista. La obra se puede visitar en la avenida de Italia número 49.

Primer premio en la XVI Galería Urbana del Barrio del Oeste | Mateo G.J.

Por otro lado, el segundo premio se marchará un poco más lejos, hasta Albacete, realizada por Ana Penadés y Marta Penadés, un lazo familiar que les ha unido en la calle Melchor Cano, número 1, con su obra ‘El membrillo’ y una dotación económica de 400 euros.

Segundo premio en la XVI Galería Urbana del Barrio del Oeste | Mateo G.J.

El propio jurado y la organización de la que hace gala la Asociación Zoes desde hace años, ha querido destacar estas obras por su calidad y calidad, sin desprestigiar al resto de artistas de los que se siente igual de orgullosos.

Eso sí, durante varios días se han sucedido los artistas invitados en el Barrio del Oeste, pudiendo visitar tanto esta Galería Urbana como las demás de otras ediciones en diferentes puntos del distrito.

De este modo, el artístico lugar de Salamanca se consolida como uno de esos lugares con encanto de Salamanca, Castilla y León y España, siendo un lugar de obligada visita cada vez que se pasa por Salamanca.