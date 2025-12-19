Ya se conocen los ganadores del ‘V Concurso de Belenes y Decoración Navideña de Salamanca24horas.com’
Tamames y Villamayor son los dos municipios hasta donde se marchan los primeros premios de cada categoría en la Navidad de este 2025
Como se viene haciendo desde hace cinco años, Salamanca24horas.com entrega los premios del Concurso de Belenes y Decoración Navideña a los tres mejores de cada categoría.
El jurado compuesto este año por Isidora Herrero, presidenta de la Asociación de Vecinos Munibar y Montserrat González de la Asociación Zoes, se han reunido en la mañana de este viernes 19 de diciembre y han elegido las tres creaciones más originales y trabajadas de cada categoría.
Este año, los premios han estado muy repartidos; todos ellos pertenecen a creaciones de la provincia: Tamames, Villamayor, El Arco, Ledesma y Lumbrales.
En el caso de los ‘Belenes’ los ganadores son de Tamames, Villamayor y El Arco; y en el caso de ‘Decoración e iluminación navideña’ los tres galardonados proceden también de Villamayor, Lumbrales y Ledesma.
En la categoría de 'Belenes' los ganadores han sido:
- Primer premio (Iphone 17): Laura Sánchez Fernández de Tamames
- Segundo premio (Cesta de productos valorada en 300 euros): Miguel Sánchez Vegas de Villamayor
- Tercer premio (Jamón ibérico): Iván García González de El Arco
En la categoría de 'Decoración e iluminación navideña' los ganadores han sido:
- Primer premio (Iphone 17): José Adrián de Villamayor
- Segundo premio (Cesta de productos valorada en 300 euros): Carmen García de Lumbrales
- Tercer premio (Jamón ibérico): Rocío García Sánchez de Ledesma
Un año más, este concurso de ‘Belenes e iluminación navideña Salamanca24horas.com’ sumó este 2024 su quinta edición. Una idea que nació para recompensar el esfuerzo y la originalidad en las creaciones de los lectores de este medio de comunicación.
Estos suculentos premios son gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Guijuelo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Iberdrola, Limcasa Construcciones y la Fundación General Universidad de Salamanca.
