Ya se conocen los ganadores del ‘V Concurso de Belenes y Decoración Navideña de Salamanca24horas.com’

Como se viene haciendo desde hace cinco años, Salamanca24horas.com entrega los premios del Concurso de Belenes y Decoración Navideña a los tres mejores de cada categoría.

El jurado compuesto este año por Isidora Herrero, presidenta de la Asociación de Vecinos Munibar y Montserrat González de la Asociación Zoes, se han reunido en la mañana de este viernes 19 de diciembre y han elegido las tres creaciones más originales y trabajadas de cada categoría.

Este año, los premios han estado muy repartidos; todos ellos pertenecen a creaciones de la provincia: Tamames, Villamayor, El Arco, Ledesma y Lumbrales.

En el caso de los ‘Belenes’ los ganadores son de Tamames, Villamayor y El Arco; y en el caso de ‘Decoración e iluminación navideña’ los tres galardonados proceden también de Villamayor, Lumbrales y Ledesma.

En la categoría de 'Belenes' los ganadores han sido:

Primer premio (Iphone 17): Laura Sánchez Fernández de Tamames

Segundo premio (Cesta de productos valorada en 300 euros): Miguel Sánchez Vegas de Villamayor

Tercer premio (Jamón ibérico): Iván García González de El Arco

Familia de José Adrián, ganador del primer premio ‘Decoración e iluminación navideña’ en Villamayor | Andrea Mateos

En la categoría de 'Decoración e iluminación navideña' los ganadores han sido:

Primer premio (Iphone 17): José Adrián de Villamayor

Segundo premio (Cesta de productos valorada en 300 euros): Carmen García de Lumbrales

Tercer premio (Jamón ibérico): Rocío García Sánchez de Ledesma

Un año más, este concurso de ‘Belenes e iluminación navideña Salamanca24horas.com’ sumó este 2024 su quinta edición. Una idea que nació para recompensar el esfuerzo y la originalidad en las creaciones de los lectores de este medio de comunicación.

Estos suculentos premios son gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca, Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Guijuelo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Iberdrola, Limcasa Construcciones y la Fundación General Universidad de Salamanca.