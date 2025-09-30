El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca celebra XII Reunión Científica de las Academias Sanitarias de Castilla y Leó

El pasado jueves, 25 de septiembre, Salamanca ha acogido un evento muy especial en el que la el Colegio Oficial de Farmacéuticos, la Academia de Farmacia de Castilla y León y la Academia de Medicina de Salamanca, la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid organizan una serie de charlas en torno a la IA y la ciencia.

Para conocer más a fondo qué es lo que hacen estas instituciones, José Martínez Lanao, presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León ha explicado en qué consiste y el trabajo que realizan año a año.

Pregunta.¿En qué consiste la Academia de Farmacia de Castilla y León?

Respuesta.La Academia, como todas, tienen fundamentos científicos y cada una en una materia concreta. En Salamanca hay dos, la Academia de Farmacia de Castilla y León y la Academia de Medicina de Salamanca, además de cuatro en total en la región, que serían la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid.

P.Entonces, ¿qué tipo de actividades se realizan?

R.Esto se crea en 2009 y la Academia empieza a funcionar a partir de 2011, con muchas actividades, entre ellas conferencias. Además, hay dos tipos de conferencias, la científico-técnica, para un público más reducido y luego las divulgativas, que las hacemos en Salamanca. Estas últimas las hacemos periódicamente, además de organizar jornadas científicas.

P.Además, ¿se hacen premios todos los años?

R.Sí, se hace una convocatoria anual de premios en la que se pueden presentar la candidatura hasta noviembre en donde la Academia da cinco premios. El premio de la Academia, otra del consejos de profesionales de farmacia, otro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, otra es de Vidafarma y otro de la AECC, con dotación unos mil euros y en donde las instituciones que esponsorizan el premio son las que costean el tema económico.

P.¿Dónde se realizan?

R.Se hacen en el edificio histórico de la USAL y normalmente en el aula Francisco Vitoria. Es un acto formal donde viene mucha gente, con los presidentes de los Colegios y los premiamos y normalmente.

P.Al ser la Academia de Farmacia y teniendo el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, ¿la relación es muy buena no?

R.Muchas veces trabajamos con ellos en las conferencias que organizamos, por ejemplo, como la reunión mantenida el pasado jueves, 25 de septiembre, en la XII Reunión Científica de las Academia Sanitarias de Castilla y León. Cada año, además, se hace todos los años porque nos juntamos todas las academias y se dan cuatro conferencias. Hay un tema para todos y cada academia presenta a su propio ponente. Al final hay un debate y estamos todos allí. Este año lo hemos organizado nosotros pero otros años pues otro Colegio u otra Academia.

P.¿Se sabe el tema del año que viene?

R.No, porque según quién lo organice se habla de un tema u otro. Este año fue la IA, y el próximo aún no se sabe.