Conocimientos en primeros auxilios, desfibriladores o la enfermera escolar, entre las reivindicaciones de CSIF Salamanca en Sanidad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha realizado un llamamiento a las instituciones públicas para reivindicar una serie de peticiones que llevan realizando durante años a la Junta de Castilla y León y al propio Gobierno de España.

Enrique Vega, presidente del sector autonómico de Sanidad CSIF Castilla y León, ha explicado el objetivo que se persigue, el de tener un desfibrilador en cada uno de los edificios públicos para salvaguardar la integridad física de la personas y salvar una vida en caso de ser necesario.

A través de una formación que realiza CSIF, también han invitado a los propios estamentos públicos y a las empresas privadas a solicitar este tipo de cursos del sindicato para así formar a sus trabajadores para un uso adecuado de los DESA, Desfibrilador Externo Semiautomático, o de la realización de los RCP, reanimaciones cardiopulmonares.

Por otro lado, también han expuesto la necesidad de que en lugares como en tiendas con mucha afluencia o centros comerciales dispongan también de DESAs, además de unas correctas señalizaciones de los mismos.

Además de los desfibriladores, también han destacado otro de los objetivos que se han perseguido desde hace años, la figura de la enfermera escolar “en todos los centros de la comunidad, por lo que sigue abierto el periodo de firmas” para que la gente se siga sumando a esta iniciativa, según ha destacado el propio Vega.

Antonio Grande, delegado de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, también ha expuesto que “reivindicamos que trabajadores de SACYL puedan tener esta formación y que cuente como algo retribuido. Además, también queremos que mejoren las condiciones de los trabajadores ya que son peores que la de todos los que nos rodean”.

Del mismo modo, también han solicitado de manera pública la resolución de las oposiciones, además de un correcto decreto de carrera profesional y que las convocatorias de oposiciones “no tarden durante años”.

En el propio acto, han realizado una muestras sobre cómo realizar un RCP en caso de ser necesario.