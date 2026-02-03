La consejera de Agricultura exige que Mercosur incluya medidas que protejan a los agricultores de Castilla y León

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María Corral, ha pedido al Gobierno de España que exija ante Europa medidas que protejan a los agricultores y ganaderos de Castilla y León en el acuerdo de Mercosur. Así, pide que se cumpla la reciprocidad, es decir, que lo que viene “se produzca con las mismas exigencias que tienen los profesionales de aquí” y por ello se establezcan “controles en las fronteras y en los países de origen para que compitan en igualdad de condiciones”. También ha exigido un incremento de las medidas de salvaguarda, así como incorporar medidas compensatorias para los profesionales nacionales en caso de que sean necesarias. “Pedimos a Pedro Sánchez que defienda esto y que Mercosur no entre en vigor hasta que no se puedan garantizar estas medidas”, ha añadido. Tres iniciativas que han llevado al Parlamento y que han sido votadas en contra “por la cada vez más habitual pinza de Vox y la extrema izquierda”.

La consejera ha asegurado que el PP quiere que “la voz del campo de Castilla y León sea tenida en cuenta” y que es el único partido “que ha estado, está y estará con el campo”.

Corral ha hecho un repaso de las medidas implantadas por la Junta en el sector agroalimentario y que demuestran que el PP “es el partido que defiende el interés del campo”. Medidas como las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica, las vacunas de la lengua azul y el trabajo para erradicar y proteger al ganado con la gripe aviar o la dermatosis nodular contagiosa. También ha destacado medidas como los prestamos en condiciones preferentes en periodos de sequía o la financiación de seguros agrarios, así como las medidas a la industria agroalimentaria. En este punto la consejera ha asegurado que esta financiación es posible “sin obedecer a los chantajes de los independentistas” y ha asegurado que “nos están engañando, nos están tomando el pelo” al asegurar que “a los independentistas catalanes les dan 4.700 millones y a Castilla y León 217 millones cuando tenemos el 20 por ciento de la superficie nacional. Nos ofrece el 1,27 por ciento de la financiación adicional”.