El Consejo de Cuentas valida un informe sobre la presencia de las universidades de Castilla y León en clasificaciones internacionales

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado este martes en la Universidad de Salamanca el informe titulado “Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por las Universidades Públicas de Castilla y León para su posicionamiento en los rankings internacionales”, un estudio pionero que será remitido próximamente a las Cortes autonómicas y publicado en la web de la institución.

La sesión ha contado con la presencia del presidente del Consejo, Mario Amilivia, junto a los consejeros Miguel Ángel Jiménez y Emilio Melero, y ha tenido lugar en la sede histórica de la universidad salmantina, donde fueron recibidos por su rector, Juan Manuel Corchado.

Durante su intervención, Amilivia ha destacado la relevancia de un informe “muy esperado” tanto por los órganos de control externo como por las propias universidades, subrayando su carácter innovador dentro del sistema de fiscalización en España. El documento analiza la evolución desde 2012 del posicionamiento de las cuatro universidades públicas de la comunidad —Salamanca, Valladolid, León y Burgos— en rankings globales, bibliométricos y por disciplinas.

El informe concluye que la Universidad de Salamanca es la institución mejor posicionada de Castilla y León en el ámbito internacional. Se trata de la única que mantiene presencia estable en los siete rankings principales analizados, además de liderar la clasificación en rankings por áreas de conocimiento.

En concreto, la universidad salmantina destaca, según ha explicado Amilivia, por su continuidad en rankings globales, su fortaleza investigadora y una amplia diversificación en disciplinas académicas. Este liderazgo se apoya, según el informe, en una estructura interna pionera —como su Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico—, una planificación estratégica específica y una política de transparencia avanzada.

Por detrás, la Universidad de Valladolid ocupa la segunda posición, seguida por la Universidad de León, con un balance moderadamente positivo, y la Universidad de Burgos, que aunque parte de una menor dimensión, muestra la mejor evolución reciente en términos relativos.

Tal y como ha explicado Mario Amilivia, el Consejo de Cuentas ha realizado hasta la fecha alrededor de veinte fiscalizaciones específicas sobre las universidades públicas de la comunidad, cuyo presupuesto conjunto asciende en 2026 a 806 millones de euros. Actualmente mantiene abiertas tres nuevas auditorías centradas en la gestión de personal, los sistemas de información y la ciberseguridad.

Amilivia también ha incidido en la estrecha colaboración institucional con la Universidad de Salamanca, que se ha consolidado en los últimos años mediante convenios, congresos y encuentros técnicos relacionados con el control público y la transparencia.

Corchado reivindica la proyección internacional de la USAL

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado valoró positivamente los resultados del informe, asegurando que confirman el papel de la Universidad de Salamanca como una de las instituciones más internacionalizadas de España.

Corchado ha subrayado que la universidad cuenta con cerca de 6.000 estudiantes internacionales de un total aproximado de 30.000, así como con una amplia red de relaciones académicas en todo el mundo. Además, durante su intervención ha avanzado nuevos proyectos estratégicos, como la creación de un distrito tecnológico con “el campus más moderno del país” y la expansión internacional mediante alianzas con universidades asiáticas.

El rector también ha incidido en el crecimiento en producción científica, captación de talento investigador y mejora de infraestructuras, impulsadas en parte por la financiación de la Junta de Castilla y León. En este sentido, ha señalado que la institución seguirá reforzando su presencia territorial en Salamanca, Ávila y Zamora, acercando el conocimiento a toda la comunidad.