El Consejo Escolar de Castilla y León respalda las propuestas de CSIF para mejorar la educación pública

El Consejo Escolar de Castilla y León, principal órgano de representación de la comunidad educativa en la región, ha respaldado de manera mayoritaria las reivindicaciones históricas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para fortalecer la calidad del sistema educativo. Durante el pleno celebrado el 2 de diciembre, en el que se aprobaron los informes correspondientes a los cursos 2022-2023 y 2023-2024, el organismo consultivo dio luz verde a varias medidas impulsadas por el sindicato, centradas en el refuerzo de las plantillas, la reducción de la burocracia y la dignificación del trabajo docente.

CSIF, con la mayor representación en la educación pública de Castilla y León, consiguió que 29 de las 46 propuestas de mejora debatidas contaran con su sello o participación directa. Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, valoró este respaldo como “un mensaje claro a la Administración”. Según Madruga Bajo, “la Consejería no puede ignorar el clamor de la comunidad educativa; estas resoluciones no pueden quedarse en papel mojado”.

Reconocimiento de la labor tutorial y lucha contra el “síndrome del profesor quemado”

Uno de los acuerdos más destacados ha sido el reconocimiento de la función tutorial y la mejora de sus incentivos. CSIF señala que esta labor, esencial para el sistema educativo, implica una “gran carga emocional y burocrática” que a menudo no se valora. La presidenta del sindicato subraya que “si no apoyamos y reconocemos a quienes guían a nuestros alumnos, seguiremos alimentando el síndrome del profesor quemado”.

Más personal y presencia de enfermería escolar

El pleno también apoyó la necesidad de reforzar los recursos humanos fuera del aula, con más personal de administración y servicios (PAS) para liberar a los equipos directivos y docentes de tareas no pedagógicas. Asimismo, se aprobó la incorporación de enfermeras escolares, una demanda histórica de CSIF que garantiza la seguridad y el bienestar del alumnado.

El exceso de tareas administrativas fue otro tema central del debate. CSIF propuso mejorar los incentivos de los equipos directivos y reducir sus obligaciones burocráticas, medida que obtuvo apoyo. También se solicitó la mejora urgente de las herramientas de gestión, señalando la complejidad del programa STILUS, muy criticado por la comunidad educativa.

Atención a la diversidad y apoyo a la escuela rural

En materia de inclusión, se acordó aumentar las plantillas de maestros de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, orientadores y personal de Servicios a la Comunidad, así como revisar los protocolos de actuación. Para la educación rural, se aprobaron mejoras como la actualización de los complementos para el profesorado itinerante y el acceso garantizado a todas las modalidades de Bachillerato, destacando la importancia de estos centros para la igualdad de oportunidades. También se trataron otras medidas para mejorar las condiciones laborales del profesorado, como la convocatoria de oposiciones a cátedras y la compensación de tutores de prácticas de máster universitario.

Compromiso de la Consejería

CSIF insiste en que la Consejería de Educación debe cumplir y aplicar las resoluciones y recomendaciones del Consejo Escolar. Isabel Madruga concluye: “El Consejo Escolar es clave para la mejora de la educación pública en Castilla y León. La Consejería tiene que actuar de inmediato: no podemos esperar más para dignificar la labor docente y administrativa”.