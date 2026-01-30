El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca se convierte en el epicentro del violín con la llegada de una nueva 'ViolinadaCyL'

El Conservatorio Profesional de Música de Salamanca vuelve a ser la sede de las Jornadas de Violín de Castilla y León, conocidas popularmente como ViolinadaCyL. Este encuentro, que se celebra este sábado 31 de enero, reunirá en la capital charra a más de 120 alumnos y 18 profesores en una intensa jornada de formación, convivencia y música en directo.

Tras siete ediciones y habiendo formado a más de setecientos músicos, la ViolinadaCyL se ha consolidado como una cita de referencia en la Comunidad. El proyecto destaca por su carácter inclusivo, acogiendo a estudiantes de todos los niveles —desde los que se inician en el instrumento hasta alumnos de grado profesional—, manteniendo siempre un enfoque que combina la excelencia pedagógica con los valores humanos.

Javier Comesaña: un invitado de talla internacional

El gran atractivo de esta quinta edición en Salamanca es la presencia del violinista Javier Comesaña. El joven músico español, poseedor de una destacada proyección internacional, será el encargado de impartir las clases magistrales. Su participación supone una oportunidad excepcional para que los alumnos participantes puedan enriquecerse con la experiencia artística de uno de los intérpretes más prometedores del panorama actual.

A lo largo de todo el sábado, las aulas del conservatorio bullirán con una programación que incluye clases individuales, charlas técnicas y talleres especializados, diseñados para explorar todas las facetas del instrumento.

Gran concierto de clausura abierto al público

Como broche de oro a este maratón musical, el Auditorio del Conservatorio (calle Tahonas Viejas, 5-7) acogerá un concierto de clausura a las 19:30 horas. En esta audición final participarán todos los alumnos y docentes de las jornadas, incluyendo al propio Javier Comesaña, ofreciendo al público una muestra del trabajo desarrollado durante todo el día.

La entrada será libre hasta completar el aforo, por lo que se presenta como una ocasión perfecta para que los salmantinos disfruten del talento de las nuevas generaciones de violinistas de Castilla y León.