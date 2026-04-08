El Consistorio destina 115.000 euros a proyectos de participación social

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá este jueves el plazo para solicitar ayudas económicas dirigidas a asociaciones de participación social y voluntariado, con un presupuesto total de 115.000 euros, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Participación con al menos seis meses de antigüedad, siempre que tengan sus datos actualizados y estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde su apertura y deberá realizarse exclusivamente por vía electrónica a través del Registro General del Ayuntamiento. Toda la información estará disponible en la web municipal.

Las ayudas están destinadas a financiar proyectos que se desarrollen a lo largo de 2026 y que fomenten la participación ciudadana, la vida asociativa, la igualdad, la integración social y la convivencia en la ciudad.

Quedan excluidos aquellos proyectos poco definidos o genéricos, así como determinados gastos como material inventariable, comidas y actividades gastronómicas, viajes y alojamientos (salvo casos específicos), cuotas de afiliación, gastos judiciales o entradas a espectáculos, entre otros.