La construcción se desangra en Salamanca con déficit de trabajadores en el sector

Uno de los sectores que más personas ha perdido ha sido el de la construcción, y es que desde 2008 y hasta la actualidad, muchos autónomos constructores han decidido cerrar sus empresas o ‘bajar la chapa’ nada más jubilarse, además de todo el personal que no quiere trabajar en el sector o por las condiciones o, como no, por ser una labor en ciertas ocasiones muy dura.

El propio consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha manifestado durante este viernes, 12 de diciembre, que en Castilla y León este sector tiene un déficit de entre 25.000 y 30.000 personas, afectando, también, a Salamanca.

Y es que el propio consejero ha indicado que la falta de personal se da tanto en el sector privado como en el público, teniendo en la región, en la actualidad, un “serio problema” para la edificación.

De las más de 1.040.000 personas que se encuentran ocupadas en la comunidad de Castilla y León, 70.000 pertenecen al sector de la construcción, lo que se traduce en un 6,6 por ciento. Para que las necesidades se vieran cubiertas tendría que haber en torno a 100.000 personas. Además, ha indicado que la obra privada “se ha incrementando de forma relevante”.

Asimismo, también ha expuesto que se necesitan trabajadores en ese sector tanto en operarios de grúas, caravisteros, construcción industrializada, rehabilitación constructiva o en lo referentes a las nuevas tecnologías en materia de eficiencia energética.