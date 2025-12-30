Ya se puede consultar el listado con los más de 1.600 salmantinos que se benefician de las ayudas para comprar material escolar durante este curso

Imagen de archivo de la vuelta al cole en Salamanca capital en el inicio del curso académico 2025-2026

Un total de 1.635 salmantinos van a beneficiarse de las ayudas económicas ofertadas por el Ayuntamiento de Salamanca para la compra de material escolar de este curso.

Este año, para favorecer la concesión de la subvención, se reducía el nivel de renta de la unidad familiar en 3.000 euros, incluyendo en ellas a familias numerosas, con discapacidad reconocida igual o superior al 33% de alguno de los miembros de la unidad familiar, familias en situación de urgencia social, víctimas de violencia de género o víctimas de actos de terrorismo.

Para poder optar a esta ayuda, los miembros de la unidad familiar tenían que estar empadronados en Salamanca con fecha anterior al 1 de enero de 2025 y los alumnos matriculados en el curso 2025/2026. No podía figurar un expediente abierto de absentismo escolar ni deudas tributarias con el Ayuntamiento de Salamanca.

Las ayudas, compuestas por un presupuesto de 99.833,56 euros, están destinadas a familias cuyos hijos estén cursando segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Formación profesional Básica o Educación Básica Obligatoria.

La lista de beneficiarios puede consultar en la página web 'Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes' y también en el siguiente documento (debido a la protección de datos no figura el nombre de los progenitores, solo su DNI).