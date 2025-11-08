Consumo avisa de la presencia de listeria en un lote de chopped vendido en los supermercados Dia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta sanitaria este viernes por la detección de la bacteria patógena Listeria monocytogenes en un lote de 'Chopped lata finas lonchas' de la marca 'Nuestra Alacena', distribuida en supermercados Dia. La alerta se activó tras una notificación de las autoridades sanitarias de Andalucía.

Según la AESAN, la distribución inicial del lote afectado se ha realizado en la comunidad autónoma de Andalucía. De hecho, han sido las autoridades sanitarias andaluzas las que han dado la voz de alerta, aunque el organismo no descarta que se hayan producido redistribuciones a otros territorios del país.

El Ministerio de Consumo, a través de la AESAN, ha activado el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que las autoridades competentes de las comunidades autónomas verifiquen la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.

En el caso de que ya se haya producido el consumo y se presenten síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha instado a acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, ha sugerido consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'. Además, ha destacado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Datos del productos afectado:

Nombre del producto: 'Chopped lata finas lonchas'

Marca: Nuestra Alacena (Dia)

Número de lote: 252771

Fecha de caducidad: 18/11/2025

Presentación: Envasado en lonchas, refrigerado, con un peso de 150 gramos por unidad.