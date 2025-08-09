El consumo de televisión en diferido representa ya el 4 por ciento del total diario

El consumo de televisión en diferido se ha situado en 6 minutos por persona al día durante el mes de julio, lo que representa el 4% del total del tiempo que los españoles dedicaron a ver televisión, según el último informe de Barlovento Comunicación publicado este viernes y recogido por Europa Press.

El estudio destaca que, en el caso de las cadenas de ‘Temáticas de Pago’, el consumo en diferido alcanzó el 12% del total de su visionado, lo que evidencia una tendencia creciente hacia la visualización flexible de contenidos.

En cuanto a la emisión más vista del mes, fue el encierro de los Sanfermines 2025 del 8 de julio, emitido en La 1, con una audiencia media de 341.000 espectadores. Durante el mes, 19,2 millones de personas vieron televisión en diferido al menos una vez, lo que supone una media diaria de 3,4 millones de espectadores.

Las cadenas más vistas en diferido fueron, por este orden: Antena 3, La 1, Telecinco, Cuatro, laSexta, La 2, Atreseries, Movistar Plus+, TV3 y FDF.