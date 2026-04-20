Continúa el calor, pero regresa la lluvia: tiempo en Salamanca del lunes 20 al sábado 25 de abril

La capital de Salamanca está pasando por unas jornadas de temperaturas prácticamente veraniegas, superiores a los 25 grados. Para esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) estima un tiempo parecido en ese aspecto... aunque volverá a llover.

Según la AEMET, el arranque de esta semana continuará caluroso para los salmantinos: lunes 20 y martes 21 de abril, las mínimas y máximas serán de 10 y 27 y 11 y 28 grados, respectivamente. Con cielos nublados, pero aún sin necesidad de utilizar el paraguas.

El miércoles 22 supondrá un primer cambio pues, aunque los cielos permanecerán tan solo con bastantes nubes, las máximas descenderán un poco, hasta los 25 grados.

Será el jueves 23 de abril, festivo de Castilla y León, cuando el primer día con aviso de lluvia: la AEMET prevé hasta un 50 por ciento de probabilidades de precipitaciones. Así que si te unes a eventos como la celebración del Día del Libro, no olvides el paraguas; aunque no hará frío, pues las máximas volverán a ser de 28 grados.

En el caso del viernes 24, las probabilidades de lluvia son del 100 por cien y las máximas caerán hasta los 24 grados... para volver a subir hasta los 27 grados al día siguiente, sábado 25 de abril, jornada para la que se estima un 80 por ciento de posibilidad de precipitaciones.