Continúa el fraude de las balizas V16: "Aprobadas por la DGT con geolocalizador" y por seis euros

El fraude de las balizas V16 continúa y ante ello, FACUA-Consumidores en Acción alza la voz. Desde la organización arremeten contra el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico, expresando que estos fraudes continúan llevándose a cabo ante la pasibilidad de ambos organismos: "Han optado por no enviar una comunicación a los conductores para advertirles de que han podido ser víctimas de este fraude, como tampoco han emitido ninguna alerta pública al respecto".

Del mismo modo, apuntan que Consumo "sigue sin dar respuesta" a las denuncias presentadas por Facua. Hasta hace unas semanas varias balizas fraudulentas usaban el texto "homologada por la DGT" como gancho para ser vendidas, pero ahora la organización ha detectado el uso de otros reclamos con el texto "aprobada por la DGT con geolocalizador" y que está a la venta por poco más de seis euros.

Los productos fraudulentos han sido vendidos en AliExpress, Amazon y la tienda online de Leroy Merlín.

Antes de comprar una baliza V16 es importante consultar el siguiente listado con las balizas certificadas, al que se puede acceder a través de este link.