Continúa subiendo el precio del combustible en Salamanca y supera la media nacional en algunas gasolineras

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha subido un 15% a primera hora de este lunes hasta alcanzar los 107 dólares por barril, según ha informado Europa Press. Poco después, el Ibex 35 ha iniciado la primera sesinón de la semana de la peor forma posible: perdiendo la cota psicológica de los 17.000 enteros para situarse en los 16.512, 7 puntos.

Las consecuencias del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel también se están notando en España. El precio medio de la gasolina en todo el país es de 1.68 euros el litro, con un mínimo de 0.980 €/litro en la gasolinera más barata y 2.009 €/litro en la más cara. En el caso del diésel, el precio medio es de 1.712 €/litro al oscilar entre los 0.982 €/litro y 1.109 €/litro, según FACUA.

En Salamanca, para encontrar la gasolinera más barata es necesario trasladarse a casi 20 kilómetros de la capital, a la N-501, donde la gasolina 95 está a 1.479 €/l y el diésel, a 1.489 €/l. Mientras, la más cara se encuentra en el kilómetro 225 de la A-62 y en ella los carburantes se sitúan por encima de la media nacional (gasolina 95 a 1.718 €/l. y diésel a 1.909 €/l.).