Continúan las quejas de los técnicos superiores sanitarios: “No aceptaremos más abusos. Haremos más parones que paralizarán el Sistema Nacional de Salud”

Los técnicos superiores sanitarios estaban en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad por no incluir en el Anteproyecto de Ley por el Estatuto Marco las exigencias que les habrían prometido en la reunión mantenida el pasado mes de junio.

Entre los compromisos que habría expuesto el Gobierno de España, estaba el reconocimiento como profesión sanitaria titulada y además regulada, ser incluidos en los nuevos grupos de clasificación, ser incluido en el grupo B, crear diplomas de acreditación avanzada, transformar el FP superior en una carrera universitaria y, además, que hubiera una función como coordinador de los diferentes técnicos superiores sanitarios.

Ante esta falta de compromiso del Ministerio de Sanidad, tiene claro que “se convocarán paros más largos que los dos días de huelga de junio, lo que va a paralizar el Sistema Nacional de Salud si persiste el incumplimiento”.

AETEL y otras organizaciones defensoras de los TSS, también han destacado que “los sindicatos se han negado a reunirse con el Ministerio de Sanidad”. Además de recalcar que “los profesionales no aceptaremos más discriminaciones ni abusos ante una reforma del Estatuto Marco vista como la oportunidad mínima de reparación y avance profesional”.