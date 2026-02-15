Continúan los tratamientos de prevención de plagas de la procesionaria en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a realizar los controles de plagas de prevención de la oruga procesionaria con el fin de evitar que se reproduzcan durante los meses cálidos en la capital del Tormes.

El consistorio ha destacado que este insecto permanece en invierno en grandes bolsones en pinos y cedros, bajando en febrero y provocando graves riesgos y problemas en la salud urbana de Salamanca.

Cabe destacar que el Ayuntamiento ha iniciado las labores en septiembre con un primer proceso de endoterapia en zonas como el parque de La Alamedilla, el parque de los Jesuitas, el parque de la Chinchibarra o el de Las Musas.

Tanto en enero como febrero se realiza una segunda fase en la que la empresa concesionaria coloca trampas en los árboles evitando que las orugas caigan al suelo y queden atrapadas en el propio sistema. La tercera fase consiste en retirar los insectos en camiones que portan una cesta para erradicar completamente la plaga.