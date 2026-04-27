Los contribuyentes ya tienen fecha para pedir cita en la Renta 2025

Una empleada pública durante su jornada laboral, en la oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

La Agencia Tributaria abrirá el próximo 29 de abril el plazo para solicitar cita previa para la atención telefónica de la campaña de la Renta 2025, según ha recogido Europa Press. Este servicio se prestará desde el 6 de mayo a través del plan ‘Le Llamamos’, que volverá a ser una de las principales vías de asistencia personalizada para los contribuyentes.

La campaña arrancó el pasado 8 de abril con la presentación de declaraciones por internet, y el plazo se mantendrá abierto hasta el 30 de junio tanto para declaraciones a ingresar como a devolver. No obstante, en el caso de aquellas con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria, la fecha límite será el 25 de junio.

Además del plan telefónico, la Agencia Tributaria pondrá en marcha desde el 6 de mayo un plan especial de asistencia en pequeños municipios, también con cita previa desde el 29 de abril, con el objetivo de acercar el servicio a los contribuyentes con mayores dificultades de acceso, tal y como ha recogido Europa Press.

En cuanto a la atención presencial, comenzará el 1 de junio en oficinas, pudiéndose solicitar cita previa desde el 29 de mayo. Tanto este servicio como el telefónico contarán con la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Para esta campaña, según EP Hacienda prevé la presentación de 25,25 millones de declaraciones, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al año anterior, impulsado en parte por la evolución del empleo. Asimismo, estima ingresar 24.628 millones de euros, un 18,4% más, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será de 13.271 millones, un 3,2% inferior.