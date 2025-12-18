Varios controles policiales blindan Salamanca capital en sus accesos a la ciudad antes del inicio del Fin de Año Universitario

Control de la Policía Nacional por el Fin de Universitario

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local) se encuentran coordinados durante todo este jueves por la celebración del Fin de Año Universitario, un evento que desde hace casi tres décadas atrae a la capital del Tormes a centenares de personas de diferentes partes del mundo que vienen movidos por el ambiente de fiesta y con ganas de celebrar el Año Nuevo antes de tiempo.

Para velar por la seguridad de todos los asistentes, la policía ha montado un operativo con la realización de controles en todos los accesos de la ciudad, repartidos con diferentes patrullas y moviéndose continuamente de unos puntos a otros.

La Guardia Civil ha estado desplegada en los polígonos de Los Villares parando los vehículos que circulaban por esa zona como se puede ver en las siguientes imágenes:

Control de la Guardia Civil por el Fin de Año Universitario en el polígono de Los Villares | Andrea Mateos

Otros puntos de control se han ubicado en la carretera de Madrid, en la entrada de Santa Marta, en el puente de la Universidad y en la Plaza Mayor.

Control de la Policía Nacional por el Fin de Universitario | María Rivas

