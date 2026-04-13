Más controles de radar móvil esta semana en Salamanca

Durante toda la semana se incrementarán los controles de velocidad en vías urbanas e interurbanas de la provincia de Salamanca.

Se trata de una campaña especial de la DGT que se ha iniciado este mismo lunes y que estará vigente hasta el próximo domingo, 19 de abril.

Una nueva campaña que se centra en la vigilancia y control de la velocidad, que sigue siendo uno de los principales factores “de riesgo clave en la siniestralidad vial”, aseguran desde el departamento de Pere Navarro.

Por este motivo, en los municipios y ciudades de Salamanca, así como en las vías interurbanas, se intensificará el uso de radares móviles que detecten una velocidad excesiva en los vehículos que circulen por las carreteras de la provincia.

Precisamente, se intensificarán aun más estos controles en tramos de riesgo asociados a la velocidad y en puntos de mayor siniestralidad.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.