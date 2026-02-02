Convalidado el aumento salarial a los empleados públicos autonómicos por unanimidad

La Diputación Permanente de las Cortes ha aprobado por unanimidad la revalorización de los salarios del personal público autonómico, tanto para el pasado 2025 como este 2026.

Según ha recogido iCal en el procedimiento de la mañana de este lunes, 2 de febrero, el aumento será del 2,5 por ciento en 2025 y un 1,5 por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más este año.

Como es lógico, se abonarán los atrasos en la próxima nómina del año, además de aplicar ya el aumento que se ha fijado para el ejercicio de 2026. Fernandez Carriedo ha indicado que “ la mejora retributiva tiene un impacto de 403 millones de euros en las arcas de la Comunidad, por lo que consideró “oportuno” que la reforma del sistema de financiación autonómica sea negociado”.

Del mismo modo, la Junta ha expuesto que se ha aplicado “el importe máximo” permitido, además de destacar que “se trata de un colectivo que sufrió una bajada del cinco por ciento de sus retribuciones en 2010 y que en los últimos años ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo”.