El Convento de las Agustinas, de nuevo a debate: denuncian la destrucción de una bola de la portada tras las últimas lluvias

No es la primera vez que el Convento de las Agustinas se convierte en debate. La Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca viene denunciando su mal estado y sobre todo su "dejadez" desde el año 2016. Casi una década después vuelven a surgir nuevas quejas, esta vez por "destrucción por omisión", según indican desde la propia asociación.

En un comunicado emitido a los medios de comunicación, Ciudadanos señala que las lluvias de los últimos días han terminado de destruir una bola que hacía las labores de decoración y que forma parte de la composición de la portada de acceso del convento.

Bola afectada por la humedad de las últimas lluvias | Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca

Describen que fue hace 10 años cuando comenzaron los problemas en el sistema de canalones y de bajantes en la fachada principal del edificio, lamentando que "las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio y cuidado del patrimonio edificado de la ciudad, el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, no han estado a la altura de las circunstancias y han caído en la dejación de funciones durante casi diez años".

Ha sido una fisura en un canalón el que ha provocado un continuo vertido de agua sobre la portada principal, provocando la destrucción de este adorno.

Desde la asociación insisten en que seguirán denunciando públicamente cada caso y a los responsables de esta "destrucción silenciosa". Igualmente exigen la reparación del canalón en cuestión y la restauración de esa portada de acceso al convento para evitar poner en riesgo el resto de la fachada que ya acumula graves humedades.