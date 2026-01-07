El Convento de las Úrsulas y su "pérdida material irreparable"

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio en Salamanca denuncia el estado en el que se encuentra la fachada de la iglesia del Convento de las Úrsulas, especialmente las dos portadas que dan acceso al templo: "Desde hace bastantes años las fisuras permiten la acción de las aguas pluviales sobre la piedra arenisca, teniendo como consecuencia la aparición de florescencias, así como el desgaste de la piedra tras su descomposición: una pérdida material irreparable".

Hace unos años, la Junta de Castilla y León acometió varias intervenciones en la iglesia: la consolidación de la cubierta y la intervención en los muros y los contrafuertes. "Esa actuación, lamentablemente, no tuvo la desea continuidad hacia otras zonas y la Administración competente tampoco lo ha exigido a la propiedad", mantiene la asociación. Tampoco se aprovechó para retirar unas mallas oxidadas en los ventanales que "están manchando la piedra arenisca y penetrando en ella".

Información insuficiente sobre su reconversión

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio también considera "insuficiente" la información aportada por la Junta de Castilla y León sobre la reconversión del Convento de las Úrsulas en un hotel, ya que impide "poder valorar el proyecto, su ejecución, su justificación, su magnitud y su profundidad, además de cuantas medidas y estudios previos deben preceder al mismo, sin olvidar el ingente e interesante patrimonio mueble".