Convocada la VIII edición del sello ambiental para animar a profesores y alumnos a implicarse más en la educación ambiental

La Junta de Castilla y León ha abierto una nueva convocatoria para que los centros educativos se unan a la red de "Centros Educativos Sostenibles", un distintivo que ya poseen 120 instituciones en la comunidad. La iniciativa busca expandir este reconocimiento, fomentando que las escuelas integren la educación y la gestión ambiental en su día a día.

Para obtener el sello, los centros interesados deberán presentar, entre el 8 de enero y el 13 de febrero de 2026, una memoria de las actuaciones de sostenibilidad realizadas en los últimos dos años, así como un programa de educación y gestión ambiental. Además, se ha regulado la prórroga del sello para aquellos centros que lo obtuvieron en la convocatoria 2021-2022.

Las Consejerías de Educación y de Medio Ambiente han puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a los centros en su camino hacia la sostenibilidad. Entre ellas, destaca la quinta edición del curso "Reconectar con la naturaleza: recursos y herramientas de educación ambiental", que ha formado a 250 docentes en ediciones anteriores.

Además, se lanzará la quinta edición del Programa MOAI, un plan de apoyo y seguimiento para docentes, que ofrece asesoramiento para la implementación del sello ambiental. Hasta la fecha, más de 273 profesores han participado en esta formación.

Los centros que ya cuentan con el sello también reciben apoyo directo, como la dotación de materiales para la observación de la naturaleza (prismáticos, lupas y guías). Esta cooperación ha dado lugar a otros proyectos, como el programa de renaturalización de patios escolares y el de creación de espacios de aprendizaje al aire libre, consolidando el compromiso de la Junta con la sostenibilidad en el ámbito educativo.