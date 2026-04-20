Convocadas casi 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil

Militares españoles regresan de Irak a 21 de marzo de 2026 - MINISTERIO DE DEFENSA

El ministerio de Defensa ha convocado 2.944 plazas de oficiales y suboficiales de ingreso directo (1.337) y para la promoción interna (1.607) de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, previstas para 2026, tal y como recoge este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, el número de plazas para personal militar de Tropa y Marinería asciende a 1.261. El 80 por ciento del total se reserva para el acceso a la escala de suboficiales y 120, a las de oficiales.

Toda la información de la convocatoria se puede consultar en la página web del ministerio de Defensa (https://reclutamiento.defensa.gob.es) y en la de la Administración del Gobierno de España (https://administracion.gob.es).