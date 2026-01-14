Convocadas 50 becas vinculadas a las acciones formativas del Centro Tormes+ para facilitar la inserción laboral de los jóvenes en Salamanca

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles la convocatoria para el acceso a 50 becas vinculadas a las acciones formativas desarrolladas en el Centro Tormes+. Las de la modalidad Emplea Tu Futuro están destinadas a la realización de prácticas no laborales en empresas salmantinas y las de Emprende Tu Futuro, al inicio y desarrollo de una actividad empresarial por cuenta propia.

El objetivo de estas becas, cuyo presupuesto asciende a los 500.000 euros, es mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de los jóvenes de entre 18 y 35 años que cuentan con la cualificación necesaria, pero carecen de experiencia. De esta forma, tendrán la oportunidad de realizar prácticas no laborales en empresas salmantinas o incluso de iniciar un negocio.

Los beneficiarios deben cumplir una serie de requisitos, como estar en posesión de un título de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o Superior o universitario; no tener más de tres meses de experiencia laboral demostrada; estar inscrito como demandante de empleo en cualquiera de las oficinas de empleo de Salamanca; y no estar disfrutando de otra beca formativa.

El plazo de solicitud será de 30 días desde el día siguiente a la finalización de la acción formativa, para la modalidad Emplea tu Futuro y de 60 días para la de Emprende Tu Futuro. En cualquier caso, la instancia deberá presentarse en el registro general del Ayuntamiento de Salamanca y la resolución del procedimiento no excederá los seis meses.