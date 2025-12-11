Convocadas 535 plazas de Enfermería para Castilla y León

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia Regional de Salud, ha hecho pública la convocatoria de 535 plazas para la categoría de enfermero del Servicio de Salud de Castilla y León.

Se trata de una convocatoria de cinco procesos selectivos, se optará a través de concurso-oposición, que corresponden a las ofertas de empleo de los años 2022 y 2023, “con el fin de atender a las necesidades futuras de personal”, argumentan desde la Junta.

Las plazas convocadas están distribuidas en 380 plazas de enfermería generalista, 155 de enfermería especialista, 65 de enfermería pediátrica, 10 para enfermería del trabajo y 75 para enfermería de salud mental.

Tal y como informa la Junta, el plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Bocyl.

A todas estas plazas, según informa Sanidad, habrá que sumarle las que salgan de la oferta de empleo público de 2025 que está pendiente de convocar. Se prevé que se incluyan 329 plazas más de enfermería.