Convocadas 553 nuevas plazas de funcionarios para la Junta de Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes una nueva convocatoria de empleo público con la que la Junta de Castilla y León pretende “reforzar los servicios públicos en la comunidad”.

Se trata de una oferta de 553 plazas de funcionario de nuevo ingreso destinadas para los cuerpos Administrativo y Auxiliar de la Administración General de la Comunidad.

En concreto, 362 plazas corresponden al Cuerpo Auxiliar, 45 reservadas para personas con discapacidad, mientras que las 191 restantes irán destinadas al Cuerpo Administrativo, con 29 plazas también reservadas para personas con discapacidad -si no se cubrieran estas plazas se incorporarían al turno general-.

De las 191 plazas convocadas para el Cuerpo Administrativo, 21 corresponden a las vacantes que no quedaron cubiertas en 2023, mientras que 70 proceden de las ofertas de empleo público de 2024.

Por su parte, de las 362 plazas de Cuerpo Auxiliar, 150 corresponden a la convocatoria del pasado año.

El sistema de acceso a esta nueva convocatoria de empleo público será por oposición libre, con un único examen tipo test para ambos cuerpos. El de Administrativo contará con 100 preguntas que deberán ser respondidas en un plazo de 130 minutos e incluirá preguntas teóricas y un supuesto práctico, penalizando errores y aprobando con 50 puntos sobre 100.

En el caso de las plazas de Auxiliar, el examen constará de 80 preguntas y los aspirantes tendrán un plazo de 100 minutos para responderlas. En la prueba se incluyen prácticas sobre Word y Excel y también se considerará aprobada con 50 puntos sobre 100.

El plazo de solicitud de la convocatoria será de 20 días hábiles contando a partir del miércoles y la lista provisional de admitidos se publicará en un máximo de 3 meses después del cierre del plazo. El examen, por su parte, será convocado como máximo dentro de los próximos 6 meses.

Por último, los exámenes de Administrativo se llevarán a cabo en Burgos, León, Salamanca y Valladolid, mientras que los de Auxiliar se realizarán en todas las provincias de Castilla y León.