Convocadas ayudas para digitalizar tu negocio en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones para este 2026 por valor de 2,95 millones de euros para así fomentar la industria y digitalizar la misma en la región, según ha publicado el Bocyl. Como ha destacado ICAL, para poder atender a un gran volumen de empresas se podría añadir una cuantía de dos millones de euros.

Para poder acceder a estas ayudas todos los centros de trabajo tendrán que tener al menos una sucursal en la región, pudiendo acceder a ellas industrias privadas de todo tipo de tamaños.

Así pues, la institución regional pretende potenciar este tipo de industrias, enmarcadas especialmente en la Inteligencia Artificial, desarrollando hardwares y softwares en esta materia, así como la inversión en maquinaria necesaria para este fin.

Según ha destacado la propia Junta de Castilla y León, el plazo será de un mes completo desde este sábado, 25 de abril.