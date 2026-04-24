Convocadas ayudas para digitalizar tu negocio en Castilla y León

La JCYL destinará un total de 2,95 millones de euros para el fomento de las pymer en la región

Gente trabajando, ordenador, ordenadores
Gente trabajando, ordenador, ordenadores

La Junta de Castilla y León ha convocado subvenciones para este 2026 por valor de 2,95 millones de euros para así fomentar la industria y digitalizar la misma en la región, según ha publicado el Bocyl. Como ha destacado ICAL, para poder atender a un gran volumen de empresas se podría añadir una cuantía de dos millones de euros.

Para poder acceder a estas ayudas todos los centros de trabajo tendrán que tener al menos una sucursal en la región, pudiendo acceder a ellas industrias privadas de todo tipo de tamaños.

Así pues, la institución regional pretende potenciar este tipo de industrias, enmarcadas especialmente en la Inteligencia Artificial, desarrollando hardwares y softwares en esta materia, así como la inversión en maquinaria necesaria para este fin.

Según ha destacado la propia Junta de Castilla y León, el plazo será de un mes completo desde este sábado, 25 de abril.

También te puede interesar

Lo último

stats